AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-08 08:50:33

Xbox One X bliver den første enhed der understøtter HDMI 2.1

Det forventes Microsoft snart frigiver en ny firmwareopdatering til deres Xbox One X konsol, som blandt andet bringer HDMI 2.1 med sig.

Første gang vi så omtale af HDMI 2.1, var under Computex 2018, og dermed bliver Xbox One X konsollen den første enhed, der understøtter nyeste HDMI 2.1.



HDMI 2.1 åbner op for Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) m.v., og bliver en ny version af allerede velkendte HDMI, som fremover kan understøtte højere båndbredde, og opløsninger op til 10K via Ultra High Speed HDMI kabler.



Det er især forøgelsen af båndbredden der kommer mange til gavn. Her eskalerer vi fra nuværende 18Gbps (HDMI 2.0) og op til 48Gbps (HDMI 2.1) og en framerates på 120fps.

Version 2.1 er bagudkompatibel med tidligere versioner.



Specifikationerne og highlights på HDMI 2.1:



– Higher video resolutions support a range of high resolutions and faster refresh rates including 8K60Hz and 4K120Hz for immersive viewing and smooth fast-action detail. Resolutions up to 10K are also supported for commercial AV, and industrial and specialty usages.



– Dynamic HDR support ensures every moment of a video is displayed at its ideal values for depth, detail, brightness, contrast and wider color gamuts—on a scene-by-scene or even a frame-by-frame basis.



– The Ultra High Speed HDMI Cable supports the 48G bandwidth for uncompressed HDMI 2.1 feature support. The cable also features very low EMI emission and is backwards compatible with earlier versions of the HDMI Specification and can be used with existing HDMI devices.



– Enhanced refresh rate features ensure an added level of smooth and seamless motion and transitions for gaming, movies and video. They include:



– Variable Refresh Rate (VRR) reduces or eliminates lag, stutter and frame tearing for more fluid and better detailed gameplay.



– Quick Media Switching (QMS) for movies and video eliminates the delay that can result in blank screens before content is displayed.



– Quick Frame Transport (QFT) reduces latency for smoother no-lag gaming, and real-time interactive virtual reality.



Du kan læse mre om HDMI 2.1 HER

Image credit: Microsoft