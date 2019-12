AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-04 08:57:25

Xiaomi ekspanderer til det europæiske smartphone-marked

Xiaomi har haft kolossal succes i Asien. Nu har man besluttet sig for, at det også er på tide at vise Europa, hvad man kan.

Xiaomi har haft kolossal succes i Asien. Nu har man besluttet sig for, at det også er på tide at vise Europa, hvad man kan.

Xiaomi er en af de hurtigst voksende smartphone-producenter i verden. Den kinesiske gigant har dog fundet det svært at bryde ind på det vestlige marked. Det bliver der snart lavet om på.

I sidste måned udtalte Xiaomis CEO Lei Jun, at man i slutningen af 2018 håber på at se de første Xiaomi-smartphones lande på de amerikanske butikshylder.

Det er dog ikke kun amerikanerne, som kan se frem til at stifte bekendtskab med Xiaomi. Det kan europæerne også.

Xiaomi har nemlig bekræftet, at man ekspanderer til det europæiske smartphone-marked. Her kommer blandt andet Storbritannien til at blive et af de lande, som Xiaomi vil have størst fokus på.

Xiaomi er som bekendt en kinesisk smartphone-producent. Derfor har virksomhedens smartphones indtil nu kun været tilgængelige i Kina og andre dele af Asien.