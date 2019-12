AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-28

Xiaomi har ikke droppet USA

Xiaomi har med sine smartphones opnået en ekstrem stor popularitet i Asien. Virksomhedens næste mål er USA.

Xiaomi har i lang tid været interesseret i at blive en del af det amerikanske smartphone-marked.

Det er ikke sket endnu, men drømmen ser endelig ud til at være kommet skridtet tættere på at gå i opfyldelse.

Sådan lyder meldingen i hvert fald fra Wang Xiang, der står med ansvaret for Xiaomis internationale afdeling.

- Vi kigger på det amerikanske marked. Det er et vigtigt marked for os, og vi forsøger derfor på forsigtig vis at opbygge ressourcerne til at kunne tjene den amerikanske kunde, siger Wang Xiang i et interview til CNBC.

Wang Xiang tilføjer i interviewet, at der i et stykke tid har eksisteret en anti-kinesisk stemning i USA – især fra amerikanske efterretningstjenester – og at disse har gjort det udfordrende at komme ind på det amerikanske smartphone-marked.