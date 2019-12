AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-31 13:59:53

Yahoo-hacker får dom på fem års fængsel

Karim Baratov er blevet fundet skyldig i at stå bag hacking-forsøget på Yahoo for fire år siden. Derfor skal han en nu ind og ruske tremmer.

Yahoo blev tilbage i 2014 udsat for et massivt hacking-forsøg, der gik ud over intet mindre end 500 millioner af deres brugere.

De ramte brugere udgjorde amerikanske og russiske journalister, privatansatte, regeringsansatte og andre vigtige personer.

Man har siden da mistænkt Karim Baratov, der er canadier med kasakhstanske rødder, for at stå bag aktionen.

Nu har sagen så taget endnu et afgørende skridt, da retten har valgt at idømme Baratov fem års fængsel. Han skal tilmed betale en bøde på 2,25 millioner dollars, hvilket svarer til lidt over 14 millioner kroner.

Baratov er blevet beskyldt for at gennemføre hacking-forsøget i samarbejde med en gruppe russiske spioner, der angiveligt hyrede ham til opgaven.

Baratov menes at have tjent 1,1 millioner dollars på opgaven. De penge har han i mellemtiden brugt på at købe hus og bil.