AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-16 23:50:35

YouTube TV føjer flere kanaler til listen

YouTube TV har fået en god start på tilværelsen i USA. Nu har man valgt at udvide med en række nye kanaler.

I april kunne YouTube for første gang nogensinde lancere YouTube TV. Nu er flere nye kanaler blevet føjet til listen.



AMC og BBC America er to af de største og mest anerkendte kanaler, som bliver gjort tilgængelig på YouTube TV.



For fremtiden vil det desuden også være muligt at se tre nye netværkskanaler i form af Sundance TV, We TV og IFC.



Nyheden kommer ikke som den største overraskelse. YouTube har tidligere lovet, at de omtalte kanaler ville blive gjort tilgængelige. Man var dog ikke klar over, hvornår det ville ske.



I øjeblikket er YouTube TV kun tilgængeligt i en håndfuld amerikanske byer. En international ekspansion er dog i kortene.