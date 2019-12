AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-10 19:12:17

YouTube TV kan nu streames på Firefox

Hvis du bruger Firefox som din foretrukne browser, så er der nu god grund til at bruge noget af din tid på at tjekke YouTube TV ud.

YouTube TV har længe været tilgængelig via Google Chrome, hvilket nok mest af alt skal ses i lyset af det gode samarbejde, der eksisterer YouTube og Google imellem.

Faktisk er YouTubes features designet til at fungere så optimalt som muligt på Google-produkter – heriblandt Google Chrome.

Nu er YouTube dog endelig klar til at invitere nye spillere på banen. YouTube TV vil for fremtiden også kunne streames på Firefox-browseren fra Mozilla.

YouTube TV’s support-side har desuden været ude at meddele, at endnu flere browsere vil blive involveret på sigt.

På Tweak.dk anbefaler vi derfor alle jer, der gør brug af Opera, Microsoft Edge og Safari om at holde et ekstra vågent øje med muligt nyt på browserfronten for YouTube TV.