AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-10 19:14:26

YouTube anklaget for at inddrive ulovlige informationer om børn

I kølvandet på den igangværende Facebook-skandale, så ser YouTube nu også ud til at være havnet i en nævneværdig suppedas.

YouTube er blevet anklaget for at indsamle ulovlige data på børn under 13 år. Det er diverse beskyttelsesgrupper for børn, som står bag anklagen.

YouTube har et regelsæt, der ikke tillader børn under 13 år at bruge sitets service. Problemet er dog, at der allerede nu er flere børn under den tilladte alder, som gør brug af sitets service.

Dette betyder, at personlige informationer i form af lokation, telefonnummer og meget andet er blevet inddrevet af YouTube.

Det er ulovligt at inddrive informationer fra børn under 13 år, når forældrene ikke har givet lov til det, og det er altså det, som nu har gjort, at YouTube er kommet i fedtefadet.

Det skal blive spændende at se, hvorvidt YouTube ender med at havne i en lignende shitstorm som Facebook – rent størrelsesmæssigt.