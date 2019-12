AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-17 19:55:45

YouTube indgår samarbejdsaftale om livestreaming af eSports

YouTube har fået øjnene op for den massive interesse for eSports. Derfor har man nu valgt at indgå en større samarbejdsaftale, der giver mulighed for at livestreame en masse eSports i fremtiden.

YouTube har fået øjnene op for den massive interesse for eSports. Derfor har man nu valgt at indgå en større samarbejdsaftale, der giver mulighed for at livestreame en masse eSports i fremtiden.

YouTube og FACEIT har offentliggjort en ny samarbejdsaftale, der vil give YouTube eksklusive rettigheder til at sende live fra Esports Championship Series.

Ryan Watt, der til dagligt fungerer som Global Head of Gaming Content på YouTube, er henrykt over aftalen.

- Dette er til dato vores mest signifikante investering inde for eSports, og det illustrerer vores fortsatte engagement i at hjælpe med at få eSports til at vokse ved at få flere millioner af gamere til at se med på YouTube hver dag, udtaler Ryan Watt i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi ved, at CS:GO-fællesskabet allerede ser videoer, highlights og genudsendelser (af eSports-events, red.) på YouTube, så derfor er vi spændte på nu at få lov til at bringe dem alt live.

Esports Championship Series vil den 25. marts kunne livestreames på YouTube for første gang. Der vil i dette tilfælde være tale om oprykningskampe.

Det er stadig uklart, hvorvidt YouTubes samarbejdsaftale med FACEIT kun inkluderer senderettigheder på engelsk, eller om der også vil være mulighed for at sende på russisk, polsk og portugisisk. Der meldes heller ikke noget om, hvor længe samarbejdsaftalen kommer til at løbe.