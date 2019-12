AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-08 22:55:21

YouTube klar med ny musiktjeneste

YouTube er fortsætter med at engagere sig i musikkens muligheder. Webportalen er på vej med helt ny musiktjeneste.

I dag findes der mange forskellige musiktjenester, hvor det er nødvendigt at oprette et abonnement for at få glæde af dem – heriblandt Spotify, Apple Music, Tidal, Google Play Music og Amazon Music.

YouTube har også deres egen musiktjeneste. Det lader dog ikke til at være nok for den populære webportal, der nu har oprettet en ny.

Den nye musiktjeneste har fået navnet YouTube Remix, og den synes at være et mix mellem YouTube Red og Google Play Music.

YouTube Remix vil udover en større streaming af musik også kunne tilbyde adgang til diverse videoklip.

YouTubes nye musiktjeneste forventes at blive lanceret i marts 2018. Det bliver spænende at se, hvor populær den går hen og bliver.