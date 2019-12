AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-14 09:21:37

YouTube skyld i batteriet drænes i iOS 11

Det kan meget vel tyde på, at nyeste iOS 11 allerede skriger på en rettelse mod batteriforbruget, når YouTube app’en er aktiveret. Flere brugere melder om et højt batteriforbrug i Googles iOS 11 på både iPads og iPhones.



Ikke alene meldes der om unormalt højt forbrug af strøm, men også at flere døjer med deres mobile enheder bliver varme under brug af YouTube app’en på Googles iOS 11. En bruger klager over et strømforbrug på 20% på under femten minutter, når omtalte feature er i gang på iOS 11 enheder fra Apple.



Hey @YouTube any news on fixing the insane battery drain on your Apple iOS YouTube app? 10-15 mins of watching a video shouldn’t drain 20% of my battery



— Verik (@easycheesyfondu) November 13, 2017



Det tyder dog på Google tager selv få klager alvorlige, og de kommenterer lystigt på deres Twitter konto mod de brugere med klager.



Google skriver ligeledes et fix skulle være på vej.