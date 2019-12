AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

ZTE klar med nyt smartwatch

Et nyt smartwatch er på vej på markedet. Det drejer sig om det nye Quartz-smartwatch, som ZTE står bag.

Det har længe været en offentlig hemmeliged, at ZTE har været i gang med at abejde på udviklingen af et nyt smartwatch. Nu er det forventede så endelig blevet bekræftet. ZTE lancerer senere på måneden det såkaldte Quartz-smartwatch.

Det nye smartwatch udstyres med en Qualcomm Snapdragon Wear 2100-processer. Derudover bliver der gjort plads til 768MB RAM og 4GB opbevaringsplads.

ZTE har tilmed valgt at montere et 500mAh-batteri, samt en indbygget højtaler og GPS. De gode nyheder stopper dog ikke her. ZTE's Quartz-smartwatch er også vandtæt, og det vil endda udkomme med et AMOLED-display.

ZTE har offentliggjort, at det nye smartwatch vil blive tilbudt igennem T-Mobile. Prisen kommer til at ligge på 199 dollars.

T-Mobile starter salget fra og med 14. april. Det vil dog udelukkende foregå online. Et egentlig butikssalg er først sat til at starte en uge senere.