AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 08:18:29

Zotac Magnus mini gaming rigs med full-size grafikkort på vej

Zotac kendes nok mest for deres grafikkort og Zbox serien af mini PC’ere, som begge har ganske godt fast i hardware markedet.

Deres tidligere mini computere, har grundet deres fysisk størrelse, har problemer med at kunne huse et fuld-size grafikkort, og dermed minimeret segmentet med interesse i mindre computere, og som stadigvæk gerne vil kunne have toppen af poppen med inden for grafikkort.



Det tyder det på Zotac har bestemt sig for at imødekomme med deres nyeste Magnus serie af kompakte computere.



Med dimensioner lydende på 203mm x 128mm x 225mm (7.99 inches x 5.04 inches x 8.66 inches), tilbyder deres nye Magnus serie option for AMD Ryzen 5 1400 CPU (ER Series), Intel 7th gen Core i5-7300HQ processor (EK Series), mulighed for Nvidia GTX 1060 (3GB) GPU eller GTX 1070 (8GB), og understøttelse af op til 32GB of DDR4 RAM.



Alt efter dit valg af grafikkort og system, understøtter systemet op til fire skærme og naturligvis “VR ready.”



Af andre specs finder vi 2x USB 3.1 Gen2 (1 Type-C), 1x 2.5” drive bay, mulighed for 1x M.2 PCIe x4, 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3-in-1 kortlæser, dual Gigabit LAN samt et Kensington lock slot.



Hertil holder dual radial fans systemet nede i temperatur.



Vælger man et Intel baseret system, skulle man også have muligheden for at nyde godt af et Intel Optane slot.



Der er stadig ikke opgivet priser på Zotac Magnus.

