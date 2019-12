AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-24 11:44:47

Zotac ZBOX CI327 Nano Mini PC annonceret

Zotac laver mange forskellige produkter, som grafikkort og bundkort, men et andet segment de også byder på er Mini Computere, og nu er Zotac igen klar med et nyt familiemedlem. Denne gang det om en fanless Mini PC døbt Zotac ZBOX CI327 nano, som blandt andet bygges opomkring enIntel Celeron N3450 Apollo Lake quad-core processor.



Den nye Zotac ZBOX CI327 nano udbydes i flere forskellige varianter, som en barebone og en Plus model.



Zotac ZBOX CI327 Nano Mini PC inkluderer 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, 2 x Gigabit Ethernet porte samt en ekstern antenne. Af tilslutninger finder vi 2 x USB 3.0 porte, 1 x USB 3.0 Type-C port, og 2 x USB 2.0 porte samt en SD kotlæser.



Der er også blevet plads til HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, og VGA port, som understøtter op til 3 skærme. Zotac har også valgt at benytte sig af muligheden for at bygge en M.2 slot ind i herligheden.

Her til kommer 4 GB RAM og en 2.5” 128GB SATA solid state drive.



Vi har ikke kunne finde priser eller officiel releasedato.

Credit: Zotac