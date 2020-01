AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-01 14:23

Chrome får nye playback funktioner i Windows 10

Google har arbejdet med en global mediekontrolfunktion til Chrome, der giver dig mulighed for at kontrollere medieindhold, der afspilles i baggrunden. Funktionen giver dig mulighed for at kontrollere videoer og musik, der afspilles i Chrome direkte fra browserens værktøjslinje.





I løbet af weekenden skubbede Google en ændring ud til Chrome på Windows 10, der medbragte muligheden for at kontrollere mediets afspilningsknapper fra browserens værktøjslinje. Efter installation af opdateringen, burde Media Playback Controls være tilgængelige, uden at brugerne først behøver at aktivere noget i browseren.

Opdateringen rulles gradvist ud og rammer alle installationer i Chrome 79 inden for de næste par dage.

Du vil dog have mulighed for at tilgå det manuelt via flags, og aktivere de nye medieafspilningskontroller.

1. Start Google Chrome.

2. Gå til chrome://flags menu og sog efter “Global media controls”

3. Aktiver flag og genstart browser når det fremkommer på skærmen.

Efter browser-genstart bør en afspilningsknap vises på værktøjslinjen, når du vel og mærke har medier, der afspilles i baggrunden.

Hvis du ikke kan se de nye muligheder, skal du gå til YouTube og afspille en video. En afspilningsknap vises ved siden af adresselinjen, og ved at klikke på denne, vises metadataene for medieindholdet - titel, indholdets kilde samt afspilning / pause og skip knapper.

Chromes mediekontrolfunktion er dog ikke kun begrænset til YouTube. Det fungerer også på Spotify, Netflix, Amazon Prime, Dailymotion og Microsoft.

Der er tale om en mindre tilføjelse, men det kunne meget vel vise sig at være en praktisk funktion, da du nu ikke længere har brug for at lede efter den fane, der afspiller lyd.

Det er også værd at påpege, at Microsoft også har arbejdet med mediekontroller til den Chromium-baseret Edge-browser. Andre Chromium-baserede browsere opdateres også mediekontrolfunktion i de kommende måneder.





Sources & Image credit:

Google