PUBLISHED : 2020-01-03 12:47

Firefox lader nu brugerne slette indsamlede data

Når vi bruger apps og onlinetjenester, indsamles en masse data om os. Denne data bruges til markedsføringsformål, så annoncører ved, hvilken slags annoncer de skal vise til os. Hvis du ikke er fan af dette, kan du overveje at skifte til Mozillas Firefox browser.





Dette skyldes, at Mozilla nu har meddelt, at Firefox brugere nu vil kunne slette indsamlede data om sig selv. Dette er en del af Californiens forbrugerbeskyttelseslov (CCPA), der trådte i kraft 1. januar 2020, hvilket i det groft sagt er den amerikanske pendant til Europas GDPR privatlivspolitik.

Mozilla omtaler, at de indsamler meget lidt information om deres brugere, og at de data, de indsamler, er "telemetri" data, hvilket betyder, at disse data dybest set bruges til at forbedre Firefox browserens ydelse og sikkerhed. Virksomheden omtaler ligeledes, at hvis brugerne stadig ikke er tilfreds med de indsamlet disse former for data, kan de nu selv slette det.

“We’ve decided to go the extra mile and expand user deletion rights to include deleting this telemetry data stored in our systems. To date, the industry has not typically considered telemetry data ‘personal data’ because it isn’t identifiable to a specific person, but we feel strongly that taking this step is the right one for people and the ecosystem.”

