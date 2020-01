AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-12 11:44

Gaming fokuseret GX browser frigives til macOS

Som en del af de selvrosende ord fra Opera forlyder det, at GX browser skulle være i stand til at stoppe ressource og båndbreddeproblemer.





Hvis du er af finde mellem den målgruppe, der spiller spil på din Mac, er der en ting, du muligvis ikke værdsætter, en browser-ressource-hog.

Løsningen på dine bønner om en browser, som ikke sluger dine ressourcer og båndbredde, kunne meget være Operas GX, der blev afsløret tidligere i år til pc, og som endelig er tilgængelig på macOS i tidlig beta-mode. Opera forklarede ved annonceringen, at deres GX browser løser ressourceproblemer via begrænsere på CPU, RAM og netværksbåndbredde.

"What this means in practice is that everyone's machines are left with more resources for running games," skrev virksomheden i pressemeddelelsen.

For at forhindre din browser i at stjæle ressourcer, giver GX-kontrolpanelet dig mulighed for at indstille, hvor meget CPU eller RAM, browseren må inddrage. Det betyder, at du kan lade den køre under gaming-sessioner, med vished oml, at den ikke trække flere ressourcer end du har tildelt GX browseren.

Desuden er Twitch integreret direkte i sidebjælken, og du får genveje til Discord, Reddit og andre sider sammen med Telegram, WhatsApp og Facebook.

GX browseren fra Opera har også en indbygget ad-blocker, browser-VPN og et "GX Corner", der er vært for spilnyheder og tilbudsfeeds.

Opera gjorde også meget væsen af at fremvise undersøgelser, der afslørede statistikker om pc-spil. Her kom det frem, at 82 procent af pc-gamere er på Windows og 14 procent på macOS. Cirka 49 procent har haft tekniske problemer, og 30 procent skyldes netværksproblemer. 26 procent har RAM-relaterede problemer og 14 procent oplever problemer i forbindelse med CPU.

Opera GX til macOS kan downloades her.





Kilde & Image credit:

Opera