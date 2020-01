AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-22 20:58

Google fjerner Avast AVG udvidelser fra Chrome

Google har valgt at fjerne Avast AVG extensions fra Chrome Web Store.





Tidligere i denne måned blev det rapporteret, at browserudvidelser fra Avast og AVG viste sig at indsamle data om brugere, og mere end brugerne i første omgang kunne have gættet på. Både Mozilla og Opera var hurtige til at deaktivere og / eller fjerne dem fra butikken, men af en eller anden endnu uvist årsag, valgte Google ikke at hoppe med på ban-toget i første omgang.

Imidlertid ser det nu ud til, at Google siden har besluttet at gøre noget ved det, hvor de har gået foran og fjernet begge udvidelser fra Avast og AVG fra Chrome Web Store. Dette betyder, at brugere ikke længere kan finde dem via Chrome Web Store, hvis der aktivt søges efter det.

Google har endnu ikke officielt kommenteret på sagen, men det ser ud til, at de er enige i konklusionerne fra udvikleren Wladimir Palant, der først opdagede problemet og omtalte der på sin blog. For de nysgerrige, blev udvidelserne opdaget at i at tracke brugeradfærd, via deres færden på Internettet.

Palant fandt ud af, at browser udvidelserne indsamlede data, der muliggjorde det for virksomheder som Avast, at skabe en "næsten præcis rekonstruktion" af din browseadfærd, herunder hvor mange faner du holder åbent, hvilke websteder du besøger, hvor længe du besøger dem, og når du besøger dem.





Source & Image credit:

Wladimir Palant