AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-16 16:28

Google Maps dækker 98% af verdens befolkning

Nye tal viser, at Google Maps satellitbilleder dækker mere end 98% af verdens befolkning.





Mens der er mange kortlægningsprogrammer på markedet, er det svært at ignorere, at Google Maps er en af de mest anvendte platforme i øjeblikket. Så meget, at selv Apple måtte indrømme, at Google Maps gjorde et bedre stykke arbejde end Apple Maps, da det blev lanceret, idet de gik så langt som at anbefale, at brugerne benytter sig af Google Maps, mens virksomheden løste sine problemer.

Google Maps er vokset kraftigt i årenes løb, og med alle de ressourcer og teknologier, de råder over, kommer det ikke virkelig som en overraskelse at få at vide, at virksomhedens satellitbilleder dækker 36 millioner square miles , og dækker mere end 98% af verdens befolkning, hvilket betyder, at der er mindre end 2% af verdens befolkning, som Google endnu ikke har kortlagt, hvilket vi forestiller os, er et spørgsmål om tid.

Informationerne stammer fra et blog indlæg, der er skrevet af Google selv, hvor de deler yderligere oplysninger om, hvordan jagter at kortlægge verden, uanset om det er gennem biler, der kører rundt og indsamler fotos og oplysninger til Street View, eller leverer high definition-satellitbilleder, der bruges som del af Google Earth.

Når det er sagt, selvom det er en meget imponerende bedrift for Google at have været i stand til at fange så mange detaljer og billeder, er det lidt foruroligende at vide, at i betragtning af hvor meget Google allerede ved om os, er der bogstaveligt talt næsten intet sted tilbage at skjule sig fra dem.





Source & Image credit:

Engadget