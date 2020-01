AUTHOR : Uber

Google sætter Chrome opdatering på pause

Chrome opdateringer er oftest ensbetydende med godt nyt, men nu har Android-brugere sendt forstyrrelser ind i glansbilledet, som har medvirket til seneste opdatering er sat på standby.





Google har sat udrulningen af Chrome 79 til Android på pause efter rapporter om opdateringen sletter data fra tredjepartsapps, der bruger WebView-framework. Dataene er teknisk set stadig intakte, men der er ingen mulighed for at få adgang til dem - og det er et problem, når nogle apps er meget eller udelukkende afhængige af WebView. Det står endnu ikke klart, hvilke apps der er hårdest ramt, men Twitter Lite er et eksempel på en applikation, der er stærkt afhængig af Googles platform.

Android-Police melder efterfølgende om, at fejlen sendte vrede brugere mod negativ app-ratings.

Virksomheden undersøger i øjeblikket måder at rette fejlen på, som f.eks. at flytte ubesvarede filer eller vende tilbage til tidligere metode indtil problemet er løst. Uanset hvad, bør du væbne dig med tålmodighed, hvis du ikke allerede har modtaget Chrome 79 eller venter på en rettet version.





