Her er de 10 værste adgangskoder fra 2019

Næsten vanen tro dukker en liste med de 10 værste adgangskoder op, når året går på hæld. Denne gang gennemgår vi ikke bare listen over de 10 værste adgangskoder fra 2019, men kommer også med et par tip til at skabe nogle bedre alternativer.





Det er forståeligt, hvorfor mange af os ønsker at oprette en simpel adgangskode. De er lette at huske, og med mange onlinekonti, der kræver adgangskoder, er fristelsen til at oprette en nem adgangskode stor. Det samme gør sig gældende med at genbruge adgangskoder på tværs af konti.

Problemet med at gøre det ligger imidlertid i det faktum, at hvis dine adgangskoder er lette for dig at gætte, er chancerne for, at det også er let at gætte for hackere, hvilket kan gøre dine personlige data sårbare over for datatyveri.

Men på trods af risikoen vælger mange mennesker stadig at bruge nogle virkelig forfærdelige adgangskoder, som gør arbejdet for hackeren alt for nemt.

Cybersecurity-softwarevirksomheden SplashData har frigivet sin liste over de top 100 værste adgangskoder i 2019, og endnu en gang overraskes vi over, hvor mange der tager alt for let på at sikre sin personfølsomme data.

Dette års liste indeholder hovedsageligt overraskende adgangskodetrends, såsom brugen af gentagne numre, popkulturhenvisninger eller fornavne. De 10 værste adgangskoder fra 2019 inkluderer tilmed en hel del madrelaterede adgangskoder som ost, der rangerede som nr. 70. Et par andre bemærkelsesværdige adgangskoder inkluderede "donald", "starwars", dragon og "liverpool." Disse adgangskoder rangeret som henholdsvis 34, 79, 23 og 31.

Men de top 10 værste adgangskoder i 2019 er virkelig forfærdelige - mest fordi de er nogle af de nemmeste at gætte. Og da mange mennesker i øjeblikket bruger disse adgangskoder (eller har på et eller andet tidspunkt i indeværende år), synes vi det er vigtigt at vise dig disse adgangskoder og give dig et par tip til, hvordan du opretter og administrerer bedre adgangskoder i 2020.

Her er de top 10 værste adgangskoder i 2019 ifølge SplashData:

10. 123123

9. 111111

8. iloveyou

7. 12345

6. 12345678

5. 1234567

4. password

3. qwerty

2. 123456789

1. 123456

Når man ser på disse adgangskoder, er det indlysende, hvorfor de er dårlige. Ingen af dem kræver tankevirksomhed, og halvdelen af dem er bare små variationer af den samme adgangskode.

Her er et par tip til at hjælpe med at skabe bedre og mere sikre adgangskoder:

1. Brug ikke dine adgangskoder på tværs af dine online konti. Det er vigtigt at prøve at bruge en unik adgangskode til hver konto, hvis det er muligt. Når du bruger den samme adgangskode overalt, kan en hacker, der får adgang til en konto, få adgang til resten af dine konti.

2. Ifølge cybersecurity-selskabet Webroot, har stærke adgangskoder tendens til at være længere, indeholde store og små bogstaver og inkluderer tal og symboler. Disse adgangskoder indeholder ikke henvisninger til dine personlige oplysninger.

3. Brug af password manager. Hvis du ikke kan huske en række adgangskoder, der indeholder tilfældige strenge med tal og bogstaver, kan en god adgangskodeadministrator hjælpe dig med det. Nogle af dem vil endda generere sikre adgangskoder. Her er en af de mest populære på markedet LastPass, som findes både som gratis og betalt service.





