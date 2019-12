AUTHOR : Lars

iOS 10.3.2 vs iOS 10.3.3 Beta 5 testet på video

iOS 10.3.2 vs iOS 10.3.3 Beta 5 testet på video, og der vises en tydelig forskel mellem de to softwareversioner. Især boottiden er optimeret.

Det er ikke første gang vi stifter bekendtskab med beta versionen af kommende of iOS 10.3.3, og heller ikke på video.



Denne video sammenligner iOS 10.3.2 vs iOS 10.3.3 Beta 5 sat op imod hinanden, for at se hastighedsforskellen mellem omtalte. Alle tests, er udført via en iPhone 6S.

Som det fremgår af video og test, er forskellen til iOS 10.3.3. beta 5 bestemt synlig – især, når der boostes op.



Releasedatoen er stadig ikke offentliggjort fra Apple, men et snarligt release af iOS 10.3.3 må forventes.

