AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 07:34:08

iOS 11 GM vs iOS 11 Beta 1 (Video)

Alt imens fokus har været på lanceringen af iPhone 8, iPhone 8 Plus samt deres meget medieomtalte iPhone X, så ser mange sikkert også fra til release af iOS 11. Det sker tirsdag i næste uge, og nu er der en video klar, som viser forskellen mellem beta og det endelige resultat.

Apple lancerede deres første beta af iOS 11 tilbage i juni måned under deres Worldwide Developer Conference, og siden, er der lanceret flere beta versioner af iOS 11. Det nyeste iOS 11 GM så dagens lys fornyligt, og nu er der der dukket en video op, som sammenligner iOS 11 GM vs iOS 11 Beta 1.

I denne video vises iOS 11 GM vs iOS 11 Beta 1 afviklet side by side på en iPhone 5S, som bliver den ældste iPhone til at modtage en version af deres nye iOS.



Videoen viser tydeligt, hvor hurtigt iOS 11 booter op sammenlignet med første beta, og en markant forskel I diverse apps.



Apple releaser deres iOS 11 software til mængden tirsdag d. 19 oktober.