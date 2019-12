AUTHOR :

iOS 11.2.5 vs iOS 11.3 beta batteritest viser lovende takter for kommende iOS

Apple sendte for nyligt deres nyeste iOS 11.2.5 software opdatering ud, og i samme omgang kom også deres første iOS 11.3 beta.

Det betyder med andre ord, at de første iOS 11.2.5 vs iOS 11.3 beta batteri tests har ramt nettet til glæde for den nysgerrige.



Vi har tidligere set en række videoer, hvor der sammenlignes mellem iOS 11.2.5 to iOS 11.3 beta 1, og her kommer altså så en sammenligning af batteritiden mellem de to.

I nedenstående videoer, er der testet på; iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 samt deres smartphone flagskib, iPhone X med begge versioner af softwaren.



Som det fremgår af videoen – ud af det fem inddraget iPhones i testen, viser fire iPhones fremskridt i batteritiden med nyeste iOS 11.3. iPhone 6 præsterer 15 minutters forbedring, iPhone 6S ca. 20 minutter, iPhone 7 tre kvarter, og ingen ændring at spire på iPhone 8. iPhone 10 præsterede 40 minytters forbedring af batteritiden, som bestemt ikke er at kimse af.

Altså ser det ud til, at første beta af iOS 11.3 byder på forbedringer af batteritiden til det bedre på flere iPhone modeller.



Det er dog stadig uvist, hvornår iOS 11.3 ser dagens lys i en final version.

Kilde & Image Credit til iDeviceHelp