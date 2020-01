AUTHOR : Uber

Microsoft frigiver forkert Windows 10 opdatering

Microsoft har IGEN sendt en forkert opdatering ud til Windows 10 brugere.





Tilbage i oktober skubbede Microsoft en patch ud på markedet til Windows 10-enheder til alle, og opdateringen blev hurtigt trukket tilbage, efter at virksomheden indså sin fejl, og måtte erkende, at de havde frigivet den forkerte Windows 10 opdatering.

Microsoft har gentaget den samme fejl igen, og en forkert Windows 10 Autopilot-opdatering ”KB4532441” blev rullet ud til alle sammen med Patch Tuesday opdateringen fra den 10. december.

Brugerne har efterfølgende rapporteret på især udenlandske forums. Her meldes om fejl i forbindelse med, når opdateringen ER installeret, at det så efterfølgende fortsat tilbydes gentagne gange, selv efter den allerede er installeret.

Microsoft har erkendt fejlen, og virksomheden har trukket opdateringen tilbage med følgende forklaring:

Selvom Microsoft siger, at der ikke er nogen negativ indvirkning som følge af denne opdatering på din pc, kan du altid afinstallere programrettelsen, og de, der fjernede opdateringen, har ikke fundet nogen problemer forbundet med at gøre det.





