AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-11 11:09

Microsoft frigiver Windows 10 20H1 Build 19041

Microsoft har frigivet deres nyeste Windows 10 20H1 Insider Preview Build 19041 til Fast og Slow Rings.





I dag har Microsoft frigivet Windows 10 Insider Preview Build 19041.1 (20H1) til Windows Insiders i Fast og og Slow Rings, og opdateringen bringer følgende ændringer og forbedringer med sig i kølvandet:





Quick Search går internationalt

I sidste måned annoncerede Microsoft den nye Quick Searches funktion - tilgængelig via Search Home - der gør det hurtigt og nemt at finde webbesvar og dertilhørende resultater. I dag oplyser Microsoft, at denne feature nu udvides fra EN-US til:

- Australien: Engelsk

- Canada: Engelsk og Fransk

- Kina: Kinesisk

- Fransk: Fransk

- Tysk: Tysk

- Indisk: Engelsk

- Italien: italiensk

- Japan: Japansk

- Mexico: Spansk

- Spanien: Spansk

- England: Engelsk

- Amerika: Engelsk

Brug Quick Search til at få informationer alt fra vejr, nyheder, nye film og lejlighedsvis et sæsonbestemt emne eller interessant quizzer – kun fantasien sætter grænsen for søgninger du måtte ønske viden om.

Hvis du vil prøve en eller alle disse søgninger, skal du klikke på søgefeltet på din proceslinje eller trykke på Windows-logotasten + S for at åbne Search Home. Vil du have svar og resultater inden for andre søgninger, skal du blot indtaste din søgning og efterfølgende vil dine svar dukke op - hurtigt og nemt.

Bemærk: Dette er en ændring på serversiden, der i øjeblikket rulles ud og vises for brugere på tværs af builds fra version 1809 til 20H1 på understøttede markeder.





Generelle ændringer, forbedringer og rettelser til pc



Windows 10 Insiders kan downloades opdateringen ved at kontrollere for opdateringer i Indstillinger.