Microsoft afslører nyt Windows logo designs

Microsoft afslørede igår et nyt logo og 100 nydesignede ikoner til deres flagskibs operativsystem, og dermed et nyt look and feel udseende for Office systemet.





Via en artikel hos Medium.com, fremviser Jon Friedman, chef for Microsoft Office-design, billeder af et nyt Windows-logo og en række nydesignede appikoner. Billederne inkluderet i artiklen viste et andet Windows-logo: Det nuværende logo har skarpe hjørner og en enkelt skygge af blå til hver af ruderne i logoet. Det nye logo, der er afbildet i midterste illustration, har blødere, afrundede hjørner og flere nuancer af blåt.

De redesignede appikoner, der blev vist via Medium.com, har også blødere kanter og har ligeledes været en tur gennem farvelade kassen med nye farver. Der er tydeligvis også lagt vægt på at få ikonerne til at vises tredimensionelt. Og ifølge indlægget blev disse designegenskaber fremhævet på grund af feedback fra kunderne:

“From mild to wild, we explored a multitude of design directions and listened to customers around the world. We learned what didn’t resonate with people (flat design and muted colors) and what did (depth, gradations, vibrant colors, and motion), all of which drove our decisions.”

I henhold til indlægget, var det nye design af disse ikoner påvirket af Microsofts flydende designsystem der omfatter;

“emphasizes building off the familiar — designing for what our customers already understand, not asking them to develop new habits or learn something new.”

Som The Verge påpeger, synes designændringerne faktisk at være Microsofts forsøg på at rydde op i et "inkonsekvent" ikon-problem, da operativsystemet stadig har nogle gamle ikoner, der går årtier tilbage.





