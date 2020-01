AUTHOR : Uber

Microsoft lukker supporten til Windows 10 Mobile

Tiden er kommet: Microsoft har lukket ned for understøttelsen til Windows 10 Mobile, og den sidste kumulative opdatering er ved at blive rullet ud. Fra den 11. december 2019 betragtes Windows 10 Mobile officielt som ikke-understøttet.





Windows 10 Mobile, som er den sidste version af Microsofts mobile operativsystem, modtager ikke nogen opdateringer fremover. Du kan stadig bruge Windows 10 Mobile og nogle apps inklusiv Office, der fortsætter med at virke, men apps som WhatsApp stopper med at virke inden for et par uger.

Microsoft anbefaler brugere at skifte til Android eller iPhone, hvor deres apps opdateres regelmæssigt med nye funktioner og forbedringer.

Microsoft har også bekræftet, at support til Windows 10 Mobile Office-apps slutter i januar 2021.

”På grund af manglen på sikkerhedsopdateringer anbefaler vi kraftigt, at hvis du ønsker at bruge Office på en telefon, skifter du til de nyeste Microsoft Office-apps på en iOS eller Android-telefon,” fortæller Microsoft.

Visse tredjeparts apps fortsætter med at køre på Windows 10 Mobile, så du kan få adgang til Facebook og Instagram.

Med andre ord skal du skifte til Android eller iPhone, eller andet for at kunne installere Windows 10 ARM.





