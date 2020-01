AUTHOR : Uber

Microsoft Teams frigivet på Linux

Microsoft Teams er frigivet til Linux i public preview. Microsoft Teams er officielt den første Office-app, der ankommer til Linux på desktops.





Microsoft Teams er nu tilgængeligt i preview på Linux. Teams er den første Microsoft Office-app, og giver folk mulighed for at samarbejde på flere måder. Et nyt indlæg fra Microsoft sammenfatter, hvad Linux-brugere kan gøre med teams på nuværende tidspunkt, og fremviser appen væk via korte videoer.

Microsoft Teams er en kommunikationshub, der giver folk mulighed for at samarbejde om dokumenter, videoopkald, stemmekald og chat i forskellige rum og kanaler. Det integreres med Office 365 og flere andre Microsoft-tjenester.

Du kan prøve Microsoft Teams gratis på flere platforme. Office 365 for Business-abonnementer har adgang til den betalte version af Microsoft Teams.





