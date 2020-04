AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-10-31 09:56

Nu kan du omdøbe filer i Windows 10 med PowerToys

PowerToys er tilbage for fuld udblæsning til Windows 10. Med Powertoys kan du omdøbe filer i Windows 10 ganske nemt. Programmet kan hentes via Github.





I de go’e gamle Windows 95 dage tilbød Microsoft PowerToys - en samling nyttige værktøjer og utilities til at forbedre Windows oplevelsen. Tidligere i år sagde Microsoft, at de ville frigive PowerToys til Windows 10, og appen blev lanceret med to funktioner.

Den seneste version af PowerToys tilføjer understøttelse til avanceret bulk file-renamer på Windows 10, så du kan vælge flere filer og omdøbe dem med et enkelt klik. I modsætning til apps fra tredjepart er PowerToys dybt integreret i Windows 10.

Den nye bulk-renamer kaldes ”Power Rename” eller ”Smart Rename”, og den leveres med en enkel og ligetil grænseflade, og formålet er at aktivere nem batch-omdøbning på Windows 10. Samtidig tilbyder PowerToys appen avancerede funktioner, der inkluderer muligheden for at konfigurere regler for batch-omdøbning af filerne.

For eksempel kan du tilpasse renameren til batchfil med udvidelser, store og små bogstaver med videre.

Funktionen er inaktiv til styring af et stort antal fotos, musik og videofiler. Programmet tilbyder et live preview, og du kan også rulle de ændringer tilbage, du har foretaget, med et enkelt klik.

De to andre funktioner i PowerToys er FancyZones og ShortCut-guide. FancyZone er designet til at hjælpe dig med at simplificere arbejdet med flere apps på skærmen end tidligere.

Med denne opdatering tilføjer Microsoft understøttelse af flere skærme til FancyZone-funktionen.

ShortCut-guide viser en liste over alle vigtige Windows-genveje på skrivebordet.

PowerToys er endnu ikke tilgængelig i Microsoft Store, så du bliver nødt til at hente via Github





Kilde & Image credit:

The Verge, Microsoft