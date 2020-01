AUTHOR : Uber

Ny Microsoft Edge frigives via Windows Update

En ny Microsoft Edge meldes klar til implementering via Windows Update på Windows 10.





På Microsofts Ignite 2019 konference annoncerede virksomheden den roadmap og tilgængelighedsdato for sin nye Edge webbrowser. Den chrome baserede Microsoft Edge vil være tilgængelig 15. januar, og det ser ud til, at migreringen vil ske i baggrunden gennem en over-the-air softwareopdatering.

I et opdateret supportdokumentation forklarer Microsoft, at den Chromium-baseret Edge vil blive rullet ud til Windows 10 computere via en Windows Update.

Beslutningen giver mening, da den Chromium baserede version af Edge ikke er bundet til Windows eller andre operativsystemudgivelser. Dokumentet antyder ligeledes, at brugerne ikke har mulighed for at beholde den gamle version af Edge, og den nye browser vil blive implementeret ”automatisk” for alle systemer, der kører Windows 10 version 1803 (april 2018 opdatering) eller nyere.

“To help our customers become more secure and up-to-date, Microsoft will distribute Microsoft Edge (Chromium-based) through Automatic Updates for Windows 10 RS4 and newer,” fortæller Windows producenten.

Eftersom forbrugerne mere eller mindre bliver tvunget til at prøve den nye Edge, tilføjer Microsoft, at de vil lancere et Blocker Toolkit for organisationer, så administratorer kan kontrollere installationen af den nye browser på konfigurationer med automatisk Windows Update aktiveret.

Vi formoder Microsoft håber, at adressere de mange tidligere fejl, og tilføje nye udvidelser forud for browserens generelle tilgængelighed i januar. Microsoft har ligeledes åbnet for udviklere til at opdatere deres eksisterende Edge-extension og migrere deres andre udvidelser til den nye browser forud for release.

Image credit: Microsoft

Den tidligere Edge browser fik aldrig et betydeligt antal browserudvidelser på grund af dens lave ibrugtagen fra forbrugerne og Microsofts strenge politik om manuelt at gennemgå hver udvidelse.

Mens Microsoft stadig vil gennemgå nye udvidelser med hård hånd, vil Edge brugerne kunne installere Chrome eller Chromium extensions fra andre såsom f.eks. Chrome webshop.

Den Chromium baseret Edge har i øjeblikket mere end 100 udvidelser tilgængelige via sit add-ons-site, men butikken får sandsynligvis mange flere tilføjelser efter browserens frigivelse i januar.





