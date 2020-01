AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-03 08:23

Nye Windows 10 features: Endnu ingen releasedato

Microsoft har arbejdet på en mere enkel tilgang til de kommende Windows 10 funktionsopdateringer. Som en del af de nye tilgang foretager Microsoft væsentlige ændringer til Fast Ring of Windows Insider-programmet.





Et kig ind i fremtiden tyder på Fast Ring vil modtage nye builds fra en RS_PRERELEASE server, og ændringerne inkluderet i denne har endnu ikke fået nogen konkret udgivelsesdato. Dermed peger meget i retning af, at Fast og Slow rings ikke konsekvent kommer til at have indflydelse på hinanden frem over. Sagt med andre ord, er det vi får præsenteret i Fast og Slow rings ikke ensbetydende med nyeste features kommer i en efterfølgende funktionsopdatering.

Denne fremgangsmåde giver potentielt Microsoft mulighed for at omtale fremtiden for Windows uden at skulle love en bestemt frigivelsesdato for nye features.

Windows 10 20H1 bliver Microsofts næste opdatering, som vil komme udstyret med de nyeste features. Windows 10 20H1 er i øjeblikket planlagt til at frigives i foråret 2020, og rygter antyder, at Microsoft allerede er begyndt at teste Windows 10 20H2 til frigivelse i anden halvdel af 2020.





Windows 10 20H1 og Windows 10X

På softwarefronten arbejder Microsoft aktivt på Windows 10X til Surface Neo og andre dual-screen enheder. Windows 10X er ved flere lejligheder omtalt værende klar i midten af 2020, og her kunne et sideløbende release med Windows 10 20H2 være oplagt.

Ændringerne og nye features inkluderet i Windows 10 20H2, skulle også være en del af Windows 10X, men det er endnu uvist om Microsoft inkluderer disse i desktop-udgivelsen.

Foreløbigt vil Microsoft kun skubbe Windows 10X til enheder med dual-screens, men tech-giganten forbereder også operativsystemet til traditionelle bærbare.

Flere detaljer om Windows 10X inklusiv funktioner og den nye brugergrænseflade forventes frigivet i foråret, når Microsofts Build-udviklerkonference finder sted.





Sources & Image credit:

Microsoft