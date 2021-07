OneDrive kan blokere for Windows 10 v2004 update

Windows 10 maj 2020 opdatering (version 2004), som blev frigivet i den sidste uge af maj, er stadig ikke tilgængelig for alle enheder. Forskellige konfigurationer er blokeret fra at installere maj 2020-opdateringen på grund af inkompatible drivere, hardware, og opdateringen blokeres også for nogle brugere på grund af visse indstillinger på computeren.

Vi har ved flere lejligheder set meldinger om, at maj 2020 opdatering til Windows 10 blokeres for brugere, der forsøger at installere opgraderingen manuelt ved hjælp af Update Assistant eller den indbyggede Windows Update funktion. Denne fejl er endnu ikke blevet anderkendt af Microsoft, men noget kunne tyde på det er et spørgsmål om tid, da flere og flere melder sig til med samme problematik.

Seneste i rækken over Windows 10 v2004 problemer omhandler, at brugere oplever problemer med, af diverse forskellige indstillinger på computeren, kan resultere i Windows 10 v2004 opdateringen blokeres.

Her præsenteres man typisk for en prompt med en fejlbeskrivelse.

Tager man turen forbi Microsofts Answer forums, drukner man i frustrerede brugerklager. Blandt andet omtales OneDrive en del gange. Her meldes løsningen værende afinstallation af Microsofts cloud-lagringsapp, som kunne løse problemet med ikke at kunne installere Windows 10 v2004 opdateringen.

Samme fejl går igen via et Reddit opslag:

“Uninstalling OneDrive allowed me to get further and avoid the block. I couldn’t figure out what was wrong and wasted so much time trying to figure out what Lenovo update/patch/hardware update I don’t have,”

- Reddit

Efter afinstallering af OneDrive, burde du få mulighed for at opgradere til maj 2020 opdatering ved hjælp af Windows Update, Update Assistant eller Media Creation Tool.



Hvordan afinstallerer man OneDrive

For at afinstallere OneDrive skal du blot gå til Kontrolpanel > Programmer & Funktioner > Finde OeDrive på listen og vælge afinstaller.

Du kan altid geninstallere OneDrive efter opgradering til Windows 10's maj 2020-opdatering, og alt synkroniseres igen.

Hvis du stadig ikke får opdateringen fra maj 2020 tilbudt, kan du prøve at opdatere din enheds hardware drivere. Du kan også deaktivere Core Isolation-funktionen ved at gå til Indstillinger > Windows Sikkerhed > åben Windows Sikkerhed > Enhedssikkerhed.

Hvis intet fungerer, kan du downloade ISO-filerne fra maj 2020-opdatering og foretage en ren installation af operativsystemet.



