AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-02-11 08:32

Sådan forbedres dine Google søgeresultater

Hvis du vil søge efter noget på Google, ville den nemmeste måde at gøre det på at være at indtaste det emne, du vil søge efter, trykke på Enter, og herefter gennemgå resultaterne. Hvad nu, hvis du ikke kan finde det, du ledte efter?





Hvad nu, hvis det var noget lidt mere specifikt, du ville søge efter? I denne guide viser vi dig nogle tip og tricks til, hvordan du bedre kan optimere din Google-søgning for at forbedre resultatet du efterfølgende præsenteres for.





Brug af citater til at søge efter en eksakt sætning

Hvis du søger efter sangtekster eller måske en linje i en bog eller digt, er der visse ord, der er for generelle, og som kan have indflydelse på søgningen, såsom "og", "eller", "de", og så videre. Hvis du prøver at søge efter en meget specifik sætning, er det her, hvor brug af "citater" i dit søgeudtryk får Google til at søge efter den nøjagtige formulering.

Brug af citater tvinger Google til kun at vise resultater med de citerede ord eller sætninger i prioritet.





Søgning på specifikke hjemmesider

Google-søgning giver søgeresultater fra forskellige websteder, men nogle gange er det ikke nødvendigvis det websted, du ønsker resultaterne skal komme fra. For eksempel, hvis du prøver at finde en artikel fra et websted som Tweak.dk, skal du bare bruge funktionen "site:", såsom "site: tweak.dk grafikkort", og Google viser alle sider på tweak.dk til grafikkort-relaterede artikler.



Google søgning inden for numre

Lad os antage, at du prøver at finde priser, f.eks. priser for et hotel, eller måske brugte biler, så kan du bruge ".." til at specificere det interval, du vil søge efter. F.eks. "Brugte biler 50.000 kroner .. 100.000 kroner" og Google vil forsøge at søge efter bilsider og lister med biler, der er prissat mellem 50.000 kroner til 100.000 kroner.





Kombination af dine søgninger

Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan du forsøge samme søgning ved hjælp af forskellige ordsammensætninger eller formuleringer. For at spare dig tid, kan du også medtage flere søgninger, der kan fungere som alternative søgetermer for at få flere resultater.

Dette kan gøres ved hjælp af "ELLER", så du f.eks. kan søge efter "biler ELLER lastbiler til salg".





Søgning på cache-version af hjemmeside

Nogle gange eksisterer en hjemmeside muligvis ikke længere, eller den er måske blevet flyttet. Takket være Googles bestræbelser på at arkivere og cache internettet, kan du muligvis hente en cache-version af et specifikt websted ved at skrive "cache:" efterfulgt af hjemmesidens adresse.





Find hjemmesider med et specifikt ord i adressen

Lad os antage, at du har glemt navnet på et firma eller en hjemmeside, som du nu prøver at finde, eller hvis du ikke er sikker på, om det er et .net, .org eller .com hjemmeside. Ved at bruge “inurl:” efterfulgt af ordet, vil Google liste hjemmesider, der har ordet i sin URL. Dette kan være nyttigt, hvis du forsøger at finde hjemmesideadresser, der kunne indeholde et generiske udtryk.





Brug af kort i søgeresultater

Du kan gå til Google Maps, hvis du prøver at finde kortene over en given placering. Vis du vil fremskynde processen lidt, kan du indtaste “map:” efterfulgt af placering eller område, og Google Maps frembringer kortene ud fra dine søgeresultater.

Definition af ord og begreber

Forsøger du at lede efter en definition af et ord uden at skulle gå til et andet site, kan du indtaste "define:" efterfulgt af det ord, du leder efter, og Google viser oplysningerne på hovedsøgningssiden.



Disse var blot få ud af mange forskellige søgeoptimeringer. De ovenstående bruger jeg selv i hverdagen, og kan derfor selv stå inde for en tidsbesparende faktor, når du skal søge efter specifikke områder på Google.

Hvilke bruger du selv? Lad os høre fra dig i kommentarfeltet herunder.

