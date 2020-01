AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-06 11:53

Windows 10 20H1 adresserer CPU forbrug og ydelse

Microsoft introducerer en ny algoritme til Windows Search, der gør den mere effektiv med hensyn til den samlede systemydelse, CPU og diskbrug. Ændringerne inkluderet i Windows 10 version 2004 (20H1) kunne meget vel endelig tackle klagerne over høj CPU og diskbrug i operativsystemet.





Microsoft fortæller, at de har foretaget omfattende undersøgelser gennem 2019 for at identificere kritiske problemer i Windows Search. Gennemgangen afslørede, at forhøjet brug af disk og CPU, er de to vigtigste generelle ydelsesproblemer, som brugerne oplever.

Windows Search service og search indexer håndterer Windows-søgning på tværs af alle apps og Stifinder, og den crawler din pc for at holder systemet indekseret. Microsoft bruger search indexer til at gennemgå dine filer, dokumenter, billeder, videoer, apps og metadata for at returnere resultater hurtigst muligt, når du aktiverer en Windows-søgning.

Microsoft har og vil fortsat arbejde med Windows Search-forbedringer, mens de sideløbende vil udvikle nye funktioner til operativsystemet. Blandt andet tilføjede Windows 10. maj 2019 opdateringen ”Udvidet tilstand”, der gør det lettere at udvide et søgeindeks.

Som standard begrænser Microsoft Windows Search til at scanne mapper som dokumenter, billeder, videoer og skrivebordet. Funktionen Enhance udvider dækningen til at omfatte alle mapper undtagen de placeringer, der bruges af Windows som for eksempel System32.

Selvom Windows Search-indekseren er vigtig for succes, forårsager den forhøjet brug af disk og processor i systemet. Microsoft er tilsyneladende opmærksom på disse formodet systemafmatninger forårsaget af Windows Search, og en rettelse er inkluderet i den næste Windows opdatering.

følge Microsoft leveres Windows 10 version 2004 med en ny algoritme til at spotte netop forhøjet brug af disk og andre ydelsesproblemer. Hvis der opdages ydelsesproblemer, kan Windows 10 muligvis lukke alle søgningsindekseringsaktiviteter for at reducere mulighederne for unødig ressourcespild.

Microsoft fortæller, at de stopper Windows Search-indeksertjenesten, når CPU-forbruget når over 80%, og diskeforbruget overstiger 70%. Tjenesten er også deaktiveret, når gaming mode er aktiveret, eller når enhedens batteriopladning er mindre end 50%.

Vi kunne derfor håbe på et mere optimeret system efter installation af Windows 10-version 2004.





Source & Image credit:

Microsoft, smallbusiness, smalltechnews