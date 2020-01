AUTHOR : Uber

2019-12-11

Windows 10 Build 18363.535 er nu tilgængelig

I første omgang er Windows 10 Build 18363.535 er tilgængeligt for offline installers.





Den kumulative opdatering fra december 2019 er nu tilgængelig for understøttede versioner af Windows 10. Opdateringen rulles ud via Windows Update, og de direkte download-links til Windows 10 KB4530684 offline installers er også tilgængelige.

KB4530684 er en del af Microsoft’s Patch Tuesday udrulning, og leveres med rettelser til kendte sårbarheder i operativsystemet. Opdateringen downloades automatisk på din enhed, medmindre du har ændret standardindstillingerne, og du derfor selv har mulighed for at bestemme installationstid.

Opdateringen, som videresender systemet og build til Windows 10 Build 18363.535, kommer med en vigtig løsning til et problem, der forårsager Blue Screen of Death (BSOD) på visse konfigurationer. Du bør ligeledes være i stand til at få fat i opdateringen ved manuelt at kontrollere for opdateringer eller via besøge Microsofts opdateringskatalog.





Download Links af Windows 10 KB4530684

Windows 10 KB4530684 direkte download links: 32-bit (x86) og 64-bit.





Windows 10 KB4530684 (Build 18363.535) komplet changelog

Hvis har Windows 10. maj 2019-opdateringen installeret, modtager du Build 18362.535, og computere med november 2019 opdateringen modtager Build 18363.535.

Opdateringen leveres de samme forbedringer gældende for begge versioner af Windows 10. Som vi bemærkede ovenfor, er en fejl, der forårsager Blue Screen of Death, endelig blevet løst med denne opdatering

I slutningen af oktober rapporterede brugerne om, at en kumulativ opdatering forårsager en Blue Screen of Death eller dødssvigt på visse enheder. Flere gav skylden på cldflt.sys for Blue Screen of Death fejlen

Processen ”cldflt.sys” skulle efter signende være en del af cloud support på Windows 10 og Microsoft forklarer, at den har rettet en fejl, der kan skabe en 0x3B i cldflt.sys. fejl.

Opdateringen løser også en fejl, der muligvis forhindrer dig i at oprette en lokal brugerkonto ved hjælp af IM. Som alle Patch Tuesday frigivelser leveres denne også med sikkerhedsrettelser til kernekomponenter som Windows Kernel, Microsoft Scripting Engine og Windows Server.





Kilde & Image credit:

Microsoft