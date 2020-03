AUTHOR : Uber

Windows 10 opdatering: Nyt kaos for Microsoft

Mens den største bølge af problemer synes at være taget af for Microsoft i forbindelse med den problematiske Windows 10 opdatering, tyder alt nu på det slet ikke er slut endnu. Nu forlyder det Search og VMware Workstation er i knæ på grund af Windows 10 opdatering fra Microsoft.





Opdatering af Windows 10 har nu sendt problemer i retning af Search og VMware Workstation. Den 26. september sendte Microsoft KB4517211, en valgfri kumulativ opdatering ud til Windows 10 med en løsning til lydproblemer og andre problemer, men det ser ud til, at softwareopdateringen næppe er den hellige gral af forbedret operativsystem, som brugerne havde håbet på.

Tidligere på uge kom det frem, at flere brugere oplevede problemer, når de udskrev et dokument eller et billede, da udskriftsspooler-tjenesten fejler. Nogle brugere, der har Windows 10 KB4517211 installeret, rapporterer også andre problemer, herunder en fejl, der får Windows Search og VMWare Workstation til at fejle.

Windows Desktop Search kan muligvis fortsætte med at vise tomme resultater for enhver forespørgsel du sender i dens retning, eller helt konkret stoppe med at virke efter Windows 10 opdateringen fra 26 september. Brugere har rapporteret problemer med Windows Search og Cortana på Microsoft community forum og Feedback Hub.

“After installing kb4517211 and rebooting, you cannot type anything into the search field. You can’t even get your cursor in there”

“Forced to uninstall and then block the cumulative update KB4517211 because it causes search not to work from the taskbar search icon (search window not displayed), nor from just typing on Windows Start Menu”, lyder det fra brugerne.

VMWare Workstation

Windows 10 kunderne rapporterer nu også om et endnu mere irriterende problem for enheder, der allerede kører denne kumulative opdatering. Opdateringen skaber også problemer på VMWare Workstation på forskellige konfigurationer ifølge flere indlæg på Microsoft community forum og Feedback Hub.

Brugere får følgende fejl, når de starter VMWare Workstation Pro:

“VMware Workstation Pro can’t run on Windows: Check for an updated version of this app that runs on Windows”

På nuværende tidspunkt kan du ikke løse disse problemer på dine enheder. Det eneste, du kan gøre, er at rulle systemet tilbage til en tidligere version, September Patch Tuesday versionen eller en tidligere udgivelse. Følg disse trin for at afinstallere programrettelsen: (taget via ovenstående forums)

Open Update & Security Settings app and go to View update history.

Next, click on Uninstall updates.

Choose the update (KB4517211) you want to uninstall.

Click the Uninstall button on Control Panel.





Generelt set, har computere med Windows oplevet et stigende antal problemer med Windows opdateringer.





