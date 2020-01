AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-26 11:35

Windows 10 Task Manager får nye funktioner

Task Manager er en af de apps, som mange bruger dagligt, og via Task manageren, kan vi få vigtige oplysninger om systemet, herunder CPU, GPU, disk og netværksbrug.





Ifølge nye informationer planlægger Microsoft at tilføje en ny Arkitektur-kolonne til Task Manageren. Denne vil få til opgave, at vise arkitekturen i processen for eksempel X86, x64 eller Arm32.

Det er ikke klart, hvornår teknikgiganten vil opdatere Task Manageren til at omfatte kolonnen Arkitektur, men det vil sandsynligvis ske i andet halvår af 2020.

Disktype i Task Manager

Windows 10 version 2004 (foråret 2020) leveres med tilføjelsen af disktype under fanen Ydeevne. Dette giver brugerne mulighed for hurtigt at identificere disktyperne; HDD'er, SSD'er og andre disktyper.

Disktypen er anført under disksektionen på fanebladet Ydeevne.

GPU-temperatur

Microsoft tilføjer langt om længe GPU (grafikkort) temperaturovervågningsunderstøttelse til Task Manager. Hvis du har et dedikeret grafikkort, og grafikdriveren er opdateret, kan Task Manager nu fremhæve den aktuelle temperatur på grafikkortet.

GPU-temperaturen i Task Manager understøttes i øjeblikket kun, hvis du har dedikeret grafikkort. Understøttelse af integreret grafikchips vil muligvis komme i fremtidige opdateringer.

Den opdaterede grafikdriver skal understøtte version 2.4+ af WDDM. Du kan kontrollere versionen af WDDM under fanen ”Display” i DirectX Diagnostic. WDDM-versionen er vist ved siden af Driver-versionen.

Task Manager viser i øjeblikket temperaturværdien i Celsius, og indstillingen er også inkluderet i Windows 10 version 2004 (20H1).

Microsoft forventes at begynde udrulningen af Windows 10-version 2004 (20H1) opdateringen i april eller maj. De andre funktioner i den næste opdatering inkluderer Cloud Recovery, ny Cortana Experience, fornyede opdateringsoptioner og meget mere.