AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 17:06:19

[CES 2018] 34 tommer Alienware AW3418HW G-Sync gaming monitor lanceret

Med en startpris på $1,200, er den nye 34 tommer Alienware AW3418HW G-Sync gaming monitor lanceret. For et relativt stort budget, men med tanke om man også betaler for navnet, får du også nogle ret heftige specs med for pengene.

Med en startpris på $1,200, er den nye 34 tommer Alienware AW3418HW G-Sync gaming monitor lanceret. For et relativt stort budget, men med tanke om man også betaler for navnet, får du også nogle ret heftige specs med for pengene.



Den store 34 tommer 8090R WFHD display understøtter NVIDIA G-SYNC gaming teknologi og en sprød opløsning på 2560 x 1080 pixels. 144 Hz, og med mulighed for overclock til 160 Hz, åbner op for noget seriøs gaming, hvis resten af din computer kan følge trop.



Af tilslutninger finder vi: 1 x Line-out port; 1 x USB port med producentens Power Charging, 1 x jackstik, 1 x USB 3.0 port, 1 x USB upstream port, 2 x USB 3.0 porte, 1 x HDMI port samt 1 x DisplayPort.



Dell skriver:



"We have equipped the monitor with six game modes including three factory preset modes and three customisable modes. The status of your key functions and pre-set modes are easy to track or change. Together with a fully customizable RGB lighting system designed to bring you closer to the worlds you play in with dynamic lighting effects tied directly to the in-game action.".



Du kan læse mere om Alienware AW3418HW G-Sync gaming monitor via nedenstående link.



Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.