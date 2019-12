AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-08 11:19:00

[CES 2018] 65 tommer 4K HDR gaming displays fremvist af NVIDIA

Under det indledende runder under CES 2018, afholdte NVIDIA et pressemøde vi deltog i. Ikke det mest underholdende af sig slags, men alligevel lidt der fik de fremmødte op af sæderne. Konceptet bag nyheden er producentens nye serie af Big Format Gaming Displays (BFGDs), 64 tommers 4K HDR gaming display, som blandt andet vil inddrages hos samarbejdspartnere som Acer, Asus, og HP

Det massive gamer display, kan ligeledes håndterer G-Sync teknologien sammen med en refresh rate på 120Hz og 4K opløsninger. Vi fik ingen priser oplyst eller officiel release dato.



Nedenstående video giver en fin gennemgang af konceptet og præsentationen.

NVIDIA skriver:



Step up to big-screen PC gaming with the ultimate tear-free, stutter-free, 4K HDR 65-inch display. Powered by NVIDIA G-SYNC™, it’s a whole new way for enthusiast gamers to take on today’s top titles. The BFGD even includes NVIDIA® SHIELD™ built-in—the most advanced streamer on the planet. Get the smoothest 4K HDR video and the ultimate 4K HDR PC gaming experience, all on the big screen.

To achieve this we’ve been working for over two years with leading panel producer AU Optronics to create and perfect 4K and 3440×1440 G-SYNC HDR displays with lightning-fast response times, PC-optimized HDR with 1000 nit peak brightness, full array backlights, Quantum Dot Enhancement Films, and DCI-P3 cinema-quality color gamuts And now, for BFGDs, we’ve created a 65” 4K 120Hz G-SYNC HDR panel with all of those features, and a full array direct backlight for the absolute best big-screen PC gaming experience.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.