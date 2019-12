AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 09:48:38

[CES 2018] Samsungs The Wall 146 tommer TV fremvist på video

Smart TV kommer unden tvivl til at finde godt i billedet på CES 2018, og forleden skrev vi om [CES 2018] Samsungs The Wall, er et 146 tommers modulært TV, og nu er der løbet mere vand i bækken omkring dette koncept. Samsungs The Wall, et et modulært TV med microLED teknologi, og her mener Samsung alle andre smart TV teknologier kommer til kort.



Som videoen viser, er The Wall sammensat af forskellige moduler, som sammensættes for at skabe en et enkelt display. Hvert modul fylder knap 9.37 tommer, og kan altså sammensættes på en måde, så de samlet set opnår en flade på over 100 tommer. Den fremviste model er på 146 tommer, og dermed The Wall.



Samsung stopper dog ikke her, når det kommer til at prale over The Wall konceptet. MicroLED strukturen gør ifølge Samsung, så billede kvalitet ikke forringes lige meget hvor stort et display billederne sender op på. Med denne form for modulær TV, bliver det muligt at tilpasse konceptet præcist som man måtte ønske sig.



Som billedet og videoen viser, er The Wall også tæt på at være rammeløst.



Det har ikke været muligt at skaffe lanceringsdatoer eller priser på The Wall fra Samsung.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.