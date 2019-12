AUTHOR :

2018-01-08

[CES 2018] Samsungs nye AI teknologi kan konvertere video til 8K

Potentielt godt nyt til alle content creatoers: Samsungs nye AI teknologi kan konverterer video til 8K 4K er knap ordentligt integreret i markedet, og nu skal vi altså vende os til 8K ifølge Samsung.

4K er knap ordentligt integreret i markedet, og nu skal vi altså vende os til 8K ifølge Samsung.

Der er dukket flere 8K produkter frem på markedet, men vi er end ikke begyndt at nævne 8K som mainstream endnu. Det kunne Samsung meget vel ændre hurtigere end forventet med deres nye AI teknologi som kan konverterer video om til 8K. Den første spæde integration kommer via deres nye 85 tommer 8k QLED TV.



Dette TV kan opskalerer enhver video fra dets originale setup - op til en 8K opløsning uden at gå synderligt på kompromis med kvalitet, siger Samsung.



Despite the fact that the market is currently flooded with an ever-increasing number of displays capable of realizing super-high resolution such as UHD and 8K, many viewers are not able to fully enjoy the experience due to the lack of available high resolution content.



However, Samsung’s AI technology has all but eliminated this obstacle by enabling the television to transform all pictures into 8K, the current highest ultra-high definition television resolution in digital television and digital cinematography. It lets consumers enjoy just about any movie or TV show on any channel in 8K resolution regardless of native resolution or method of transmission.



Du kan læse mere om Samsungs AI teknologi HER

