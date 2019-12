AUTHOR : Lars

AOC klar med nye skærme designet af Porsche

Så er der nyt fra AOC, der nu er klar med 2 nye computerskærme, som er udsprunget af et samarbejde med Porsche.

De nye PC skærme bærer navnene PDS241 og PDS271, som igen byder på 24" og 27" hhv.



Ens for begge er den super tynde ramme på sølle 5,2mm i bredden, og 3 sider på skærme er det man omtaler som frameless – altså hvor skærmen går helt ud til kanten.



AOC har bygget de nye skærme med med et AH-IPS panel, som ifølge AOC giver imponerende betragtningsvinkler, og en opløsning på 1920 x 1080 (Full HD)



Det forlyder begge skærme sendes på markedet fra juni til en pris på £180 for 24” modellen og £259 for 27” modellen.



AOC sender annonceringen fasted med følgende tekst:



The AOC PDS271 is equipped with a 27” AH-IPS panel, which delivers a 1080p resolution. Thanks to its modular design, PDS271 has no cables hanging out from its backside. Power and display connections run through its stable metal stand into a separate box. Its HDMI and power connections are divided in this box, where it is away from the onlookers’ line of sight. With this sleek appearance even from its backside, this monitor is very suitable for settings where the display’s backside is visible to multiple people.



AOC’s Supercolor WCG technology enables this monitor to achieve 100% sRGB and 90% NTSC colour gamut coverage. 4 ms GtG response time ensures fluid and smooth gameplay. Coupled with the wide 178° viewing angles achieved by its AH-IPS panel, PDS271 delivers accurate colours from any angle. AOC’s Flicker Free technology regulates the monitor’s brightness with a DC backlight system, reducing flicker and thereby relieving eye discomfort and fatigue experienced in longer usage. AOC’s Low Blue Light technology reduces harmful short wavelength blue light.

