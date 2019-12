AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-10 13:31:29

AOC lancerer G2868PQU 4K UHD FreeSync gamer skærm

AOC annoncerede i sidste uge en G2868PQU, en skærm med potentiale for at få gamere i 4K opløsning for kun $299 / £319, hvis deres bagvedliggende system kan følge trop.

AOC annoncerede i sidste uge en G2868PQU, en skærm med potentiale for at få gamere i 4K opløsning for kun $299 / £319, hvis deres bagvedliggende system kan følge trop.



Den nye 28 tommer skærm, bygges med et TN-panel, som AOC hævder er "HDR klar." Den maksimale lysstyrke er kun opført til 300 nits.

Kredit: AOC



Panelet dækker dog 102 procent af sRGB og 82 procent af AdobeRGB farveskalaerne. Desuden har panelet en 1ms responstid og understøtter AMD FreeSync, selvom opdateringshastigheden er standard på 60Hz.



Af indgange kommer G2868PQU med HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a, VGA samt fire USB 3.1 porte og 3,5 mm lydindgang og -udgang. Den medfølgende monitorstand, giver mulighed for fremad og tilbage hældning samt 130 mm i højden, og kan udskiftes med ethvert VESA kompatibelt alternativ.



AOC fortæller:



"AOC is including a range of gaming-oriented settings directly in the monitor’s on-board settings, including saturation controls, shadow level options, different game modes as well as AOC Dial Point, which displays a crosshair even when the in-game one is not displayed”



Specifikationer på AOC G2868PQU:



Screen Size / Aspect Ratio - 28 inches / 16:9

Max Resolution & Refresh Rate - 4K @ 60Hz

Native Color Depth & Gamut 8-bit,

sRGB: 102%

Adobe RGB: 82%

Response Time (GTG) - 1ms

Brightness: 300 nits

Contrast: 1,000:1

Speakers: 2x 3W

Video Inputs: HDMI 2.0, DP 1.2, VGA

Audio: 3.5mm jack, 3.5mm audio-in

USB: 4x USB 3.1

Power Consumption: 42W

Panel Dimensions WxHxD with stand: 685.9 x 549.54 x 244.86 mm (w/stand)

Weight: 3.1kg

Billede & Kilde

AOC