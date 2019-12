AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-20

AOC melder 3 nye gamer orienteret computerskærme klar

På trods af vi endnu ikke har set den komplette specifikationsliste over de nye gamer skærme fra AOC, så ved vi alligevel en del via deres PR bureau.

Producentens nye gamer serie navngives G90, og er henvendt som et budgetvenligt supplement til de ofte meget dyre gamer monitorer, som blandt andet indbefatter et TN-panel med 1080p opløsning, 3-sidet rammeløst design, og understøtter AMD FreeSync teknologien, Produktnavnene er som følgende; 24.5 tommer AOC G2590VXQ, 24.5 tommer AOC G2590PX, samt en 27 tommer AOC G2790PX.

Den billigste i serien bliver AOC G2590VXQ, som er en 24 tommers computerskærm med en opløsning på 1920x1080 via et TN-panel og understøtter føromtalte AMD FreeSync. Denne model byder kun på en refresh rate på 30-75Hz, og af tilslutningsporte finder vi to HDMI, en enkelt DisplayPort samt en D-Sub.

AOC G2590PX minder mest om alt om G2590VXQ mht. specifikationer, og deler samme 1920x1080 opløsning, same tilslutninger og understøttelse af AMD FreeSync. Hvor G2590PX skiller sig ud, er denne byder på 30-144Hz refresh rate, en ergonomisk skærm-stander, hvor du kan indstille monitoren i forskellige settings. Denne udvider tilslutningerne med en USB 3.0 hub.

Toppen af poppen i G90 serien, er en 27 tommer AOC G2790PX, som igen deler samme 1920x1080 TN-panel og understøttelse af FreeSync og 30-144Hz refresh rate bare på 27 tommer.

Denne kommer også med den fleksible skærmholder samt USB 3.0 hub.

Alle tre AOC skærme er bygget med producentens Low Input Lag Mode, Shadow Control, samt Flicker Free og Low Blue Light teknologier.

Iflg. AOC, er 24,5tommer, 75Hz G2590VXQ og 24,5 tommer 144Hz G2590PX klar fra januar og februar med priser på €179/£159 og €279/£249, hhv.

Den større 27 tommer AOC G2790PX forventer i handlen fra indeværende måned til en pris på €349/£309.