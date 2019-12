AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-21 09:48:33

AOC melder AGON AG322QCX klar til handlen

AOC melder to nye super skærme klar til markedet. Der er tale om 32" AG322QCX curved, og en 27" non-curved, som på nuværende tidspunkt kun er tilgængelig i USA.

AOC har i første omgang sendt deres AGON AG322QCX i handlen i USA, og forventer af rammer EU inden for en meget kort tidshorisont. AGON AG322QCX, er en 32” QHD curved AGON AG322QCX computerskærm, som blandt andet byder på en refresh rate på 144Hz og AMD FreeSync teknologi.

Det indbydende 31,5” LCD VA panel med krumning, er i stand til at præsterer en QHD opløsning på 2560x1440. Hertil kommer en max. lysstyrke på 300, 50M:1 contrast ratio, 178°/178° betragtningsvinkel samt en responstid på 4ms.



Oveni hatten kommer understøttelse af AMD FreeSync, med en refresh rate mellem 48 og 144Hz.

Af tilslutninger finder vi 1x D-Sub, 2x HDMI (1.4 og 2.0), 2x DisplayPort 1.2 sammen med en USB 3.0 hub og to 5W højtalere.



For at kunne få glæde af den høje 144Hz refresh rate, kræver det du benytter dig af HDMI 2.0, og de to DisplayPort inputs.



AOC skriver:



We have included a recognizable aluminum stand with tilt, swivel and height adjustments and it also comes with some of those AOC exclusive features, like the Shadow Control, FlickerFree technology, and LowBlue Mode.



Priserne er fastsat til både EU og USA. AG322QCX vil koste $429.99 i USA, og €560 i EU. AOC frigiver også en non-curved 27” AG271QX model. Prisen for denne i USA er $420 og €470 i EU.