AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-07 08:21:59

AOC teamer op med Porsche og her er resultatet

Visuelle skønheder udspringer fra et samarbejde mellem AOC og Porsche i form af 24” PDS241 og 27” PDS271, som begge er udviklet med gaming for øje

24” PDS241 og 27” PDS271 computerskærme designet af Studio F.A. Porsche, er klar til at friste forbrugerne med stilrent design, og bedst af alt – de er designet til gamerfolket.



Baseret på AH-IPS panel med en opløsning på 1920x1080, 250 cd/m2 of max brightness, 4ms respons tid og en 1000:1 kontrast ratio, er både 24” PDS241 og 27” PDS271 fra AOC designet for at kunne tilbyde et nutidigt og funktionelt design. Med en tykkelse på sølle 5,2mm, og et næsten rammeløst design på 3 sider krydret med en ret alternativ monitor stander, hvor sidstnævnte gemmer på kabler, er AOC sikret pøblens opmærksomhed ud fra et visuelt synspunkt.



Begge gamer skærme tilbyder en 178/178 graders betragtningsvinkel sammen med AOC's Flicker Free and Low Blue Light teknologier.



AOC 24” PDS241 og AOC 27” PDS271 er kun listet hos Amazon til en pris på US $199.99 for 24” PDS241 og US $249.99 for 27” PDS271.



Officiel releasedato er 24 juli.



