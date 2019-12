AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-28 10:30:29

AOC: Gaming skærme til millioner af spillere

Gaming markedet vokser og vokser, og det kunne også ses på antallet af besøgende ved dette års gamescom messe, hvor der blev slået rekord med imponerende 370.000 besøgende. Blandt de førende producenter indenfor industrien er det globale skærmbrand AOC.

Stefan Sommer der er Chef for Marketing & Business Management for AOC i Europa, fortæller om gaming markedets udvikling og AOCs vækst indenfor gaming segmentet i nedenstående interview.

Hvordan udvikler markedet sig indenfor gaming skærme?



Stefan Sommer: Markedet indenfor gaming generelt både i Europa og globalt udvikler sig meget dynamisk. Eksperter forventer ligefrem en tocifret vækst frem til 2021 med 10.3% CAGR. Markedet for gaming skærme vokser naturligt i takt med denne udvikling.

Hvordan er situationen for AOC på skærmmarkedet?

Stefan Sommer: Vi har en stor portefølje af gaming skærme til alle typer af spil. AOC tilbyder en lang række funktioner – fx opdateringshastighed på op til 240 Hz til de spillere der deltager i konkurrencer og esport events, og buede skærme med IPS og VA paneler i høj kvalitet der understøtter en særligt indlevende spiloplevelse til dem der foretrækker åbne RPG spilverdener. Kort sagt: vi kan levere gaming skærme, der kan tilfredsstille stort set ethvert behov, en spiller kan have.

Hvordan oplevede I gamescom 2018?

Stefan Sommer: Med mere end 370.000 besøgende i år er gamescom det bedste eksempel på, hvordan gaming er blevet fast inventar i vores kultur. Antallet af folk der spiller videospil verden over øges hastigt og forventes at nå 2.6 milliarder mennesker i 2020. Det er allerede blevet en sportsgren med mange tilskuere og fans, så det er ingen overraskelse at flere og flere også kommer til gaming messer.



Mange gamere nyder de nyeste spil på AGON AG241QX skærmen på gamescom 2018

De besøgende, der var forbi os på messen, var særligt interesserede i de to nyeste innovative modeller fra vores AGON serie – AGON 3. Begge skærme er buede 27” med QHD og et prisvindende slankt design. Vi har AG273QCX med FreeSync 2 HDR, VESA DisplayHDR™ 400 understøttelse såvel som 1 ms MPRT og 144 Hz opdateringshastighed. Og derudover AG273QCG med G-SYNC understøttelse, 1 ms GtG og en opdateringshastighed på 165 Hz.

Hvilke produkter er det, der adskiller AOC indenfor markedet af gaming skærme?

Stefan Sommer: Der hvor AOC virkelig skinner igennem er med vores premium gaming skærme: AGON-serien. Disse high-end skærme fås i størrelser fra 24” til 35” og med opdateringshastigheder fra 120 Hz op til konkurrencedygtige 240 Hz, ideelle til hurtigtgående FPS spil. Med understøttelse af enten Nvidia G-SYNC eller AMD FreeSync, super lav respons tid og lavt input lag, er AGON serien i høj grad for gamere, der er seriøse omkring deres spil. Skærmene er robuste og alligevel elegant designet og spækket med smarte funktioner - såsom Shadow Control, headset holder og en justerbar fod med markeringer, så du kan genfinde din foretrukne indstillinger.



AOC AG352UCG6 Black Edition: Den ultra brede gaming skærm har fået en opdatering og flot sort finish.

Hvordan engagerer AOC sig med spillerne?

Stefan Sommer: I mange år har det være vigtigt for AOC at være tæt på spillere verden over. Vi arbejder sammen med esport-hold, spil-relaterede organisationer og adskillige events globalt, nationalt og regionalt. I januar indgik AOC et samarbejde med G2 Esports, en af de stærkeste og mest succesfulde esport organisationer i verden. Siden G2 Esport blev grundlagt i 2013 af den kendte professionelle gamer Carlos ‘ocelote’ Rodriguez, er de hurtigt blevet anerkendt i europæiske kredse, og er en stor spiller ved de internationale esports events med imponerende resultater og rigtig mange titler.

Partnerskabet er ekstremt vigtigt for os, i og med vi udvikler vores produkter for og i samarbejde med spillere for at få den bedste indsigt. Vi er også engagerede i at støtte de mindre mere lokale events og LAN parties, såvel som vi ønsker at give viden til et bredere publikum omkring fordelene ved gaming.

Image credit: AOC