AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-29 09:35:28

ASUS ROG PG27UQX gaming monitor afsløret på Computex 2019

Computex 2019 har denne uge afsløret en ny gaming monitor i form af PG27UQX fra ASUS, der består af en 27 tommer 4K Ultra HD gaming skærm med HDR support og opløsningen på 3840 x 2160 pixels

Computex 2019 har denne uge afsløret en ny gaming monitor i form af PG27UQX fra ASUS, der består af en 27 tommer 4K Ultra HD gaming skærm med HDR support og opløsningen på 3840 x 2160 pixels, og med mulighed for at overclocke den 144 Hz opdateringshastighed.



Sammenlignet med andre ASUS 4K gamer skærme, er PG27UQX udstyret med mindre LED’er, der gør det muligt at få mere fremvist i displayet end andre modeller. Der er blevet plads til 2304 i displayet, som er inddelt i 576 lyszoner, hvor hver LED måler sølle 200-300 mikrometer i størrelse, og hvor de vigtigste fordele ved denne tilgang er forbedret baggrundslys og mere granulær styring over de forskellige lysstyrkeniveauer.



Features i den nye ASUS ROG PG27UQX gaming monitor inkluderer:



– 27-inch 4K UHD (3840 x 2160) HDR gaming monitor with an overclockable 144Hz refresh rate

– NVIDIA G-SYNC HDR delivers lifelike contrast and color, with the brightest whites and darkest blacks bringing out details like never before

– Quantum-dot IPS display with a wide DCI-P3 color gamut provides realistic colors and smoother gradation

– ASUS Aura Sync technology creates immersive ambient lighting and supports synchronization with Aura-enabled components and peripherals

– New ROG Light Signal casts the ROG logo to create the perfect atmosphere for your gaming setup

Desværre er der endnu ikke offentliggjort informationer om priser tilgængelighed.



Kilde & Billeder

ASUS