PUBLISHED : 2018-05-21 11:57:21

Acer Predator X27 4K HDR G-Sync monitor lanceret til $2,000

Med et prisskilt i den dyre ende, har Acer lanceret deres Predator X27 4K HDR G-Sync monitor. Dermed forstærkes udvalget af gamerskærmen med en ganske indbydende computerslærm.

Er jagten gået ind på en 4K Ultra HD HDR monitor, er Acer Predator X27 4K HDR G-Sync et ganske stærkt bud på omtalte.

Acer skriver følgende:

”Features of the new Acer Predator X27 bmiiphzx 27″ 4K IPS UHD include support for NVIDIA G-SYNC HDR and an IPS display capable of providing up to a 4K Ultra HD resolution of 3840 x 2160 pixels @ 144Hz. Together with a brightness: 600 nits / 1000 nits (Peak), 4ms (GTG) Response time, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.0 x 4, Predator Shield, Light Sensor, Swivel, Rotate, Height Adjustments and VESA mount. “Unrelenting perfection. It lives within every 4K screen, eager for the chance to push image quality beyond what’s expected. Experience something new. Something never before possible. Pushed to 144Hz1 on a 4K panel, the graphic goliath has finally arrived. Smooth, tear-free gaming is illuminated in the darker blacks and brighter lights of the G-Sync™ HDR display. Dimensions: 18.39″-22.64″ x 24.76″ x 14.75″ and ways just over 27lbs. Power consumption is Energystar Off 0.35W, Energystar Sleep 0.45W and Energystar On 68W”



Klik HER for at få indblik i den komplette specifikationsliste på Acer Predator X27 4K HDR G-Sync monitor