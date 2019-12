AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-25 13:57:19

Acer XZ1 Freesync 144Hz HDR10 curved gaming skærme introduceret

Er jagten gået ind på en ny skærm, kunne det måske interessere dig at vide Acer har meldt nye gamerskærme på trapperne.

Er jagten gået ind på en ny skærm, kunne det måske interessere dig at vide Acer har meldt nye gamerskærme på trapperne.



Der er denne gang tale om nye buet gaming skærme, XZ1 series 27″ XZ271U og 31.5″ XZ321QU. Begge byder på144 Hz og 1 ms responstid via et 16:9 VA panel og en opløsning på WQHD 2560 x 1440 pixels.



Af andre features kommer et kontrastforhold på 3000:1 og med 85% understøttelse af NTSC og HDR10 support.



Resten af specifikationslisten dækker lysstyrke på 250 og 300 cd/m² og af tilslutninger får vi 1x DisplayPort 1.2, 1x mini DisplayPort 1.2 og 2x HDMI 2.0.



Acer fortæller selv:



“With AMD FreeSync, the monitor’s frame rate syncs to the video card, delivering visually smooth gaming experiences. ”



XZ1 serien 27″ XZ271U og 31.5″ XZ321QU kan på nuværende tidspunkt findes hos visse forhandlere med en pris på $527 og $550 hhv.

Læs mere HER

Image credit: Acer